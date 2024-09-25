Kahramanmaraş’ta, Ahilik kültürünün yaşatılması ve geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen 37. Ahilik Haftası kutlamaları geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği'nin organize ettiği etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve diğer önemli isimler katıldı.

Etkinlikte, geleneksel Şed Kuşanma ve örste demir dövme törenleri gerçekleştirilerek Ahilik kültürünün usta-çırak ilişkisi vurgulandı. Mesleğinde uzun yıllar hizmet etmiş ustalara Ahilik Onur Ödülleri takdim edildi. Avukat, bakırcı, ayakkabıcı ve mali müşavir gibi farklı sektörlerden isimler ödüllerini alırken, bu başarıları Ahilik ruhuna yaptıkları katkıları simgeledi.