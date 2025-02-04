Azerbaycan, Japonya, Almanya, Irak, İtalya ve Bulgaristan'ın aralarında bulunduğu 11 ülkeden 50'si yabancı 100 basın mensubuna, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.

Vali Ünlüer başkanlığında düzenlenen medya buluşmasına; TOKİ Başkan Yardımcısı Osman Direnç, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözdenur Kirişçioğlu ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

6 Şubat’ta ilimiz genelinde yıkıcı etkisi yüksek iki büyük depremle sarsıldığımıza değinen Vali Ünlüer, bu kadar zor şartlara rağmen iki yıl gibi kısa sürede şehri büyük anlamda yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Vali Ünlüer, konuşmasının devamında, şehrin yeniden inşası için barınmadan altyapıya, eğitimden sağlığa her türlü hizmet alanında yeniden yapılandığını söyledi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, ise yaptığı sunumda; 6 Şubat 2023 Depremleri, AFAD başkanlığının Türkiye genelinde yaptığı çalışmalar ve AFAD’ın Risk Azaltma, Müdahale ve İyileştirme Süreçleri ile bilgilendirmede bulundu.

Basın mensupları ile daha sonra Azerbaycan mahallesi rezerv alanına geçen Vali Ünlüer, ulusal ve uluslararası basın mensuplarına yapılan çalışmalara ilişkin sahada bilgilendirmede bulundu.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yapılan çalışmaları basın mensuplarımız aracılığıyla dünya kamuoyuna anlatabilmenin önemini vurgulan Vali Ünlüer, “Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Devlet-millet dayanışmasının ve birlikteliğinin yüksek seviyede hissedildiği bir ülkede yaşıyoruz. Yine Kahramanmaraş da bu anlamda öncü bir şehir. Bugün yüzlerce proje bu kadar kısa sürede gün yüzüne çıktıysa bu ruh sayesindedir.

Şehir genelinde 174.145 bağımsız birimin temelleri atıldı. 34.600 konutu hak sahibi vatandaşımıza teslim ettik. 2025 yılı sonunda örnek bir şehir olma hedefindeyiz. Yeni bir Kahramanmaraş’ı inşa etmiş olacağız. Bu alanda iki kardeş ülkenin ortak çalışması ile Azerbaycan Mahallesini yapıyoruz. Bu mahalle örnek bir tasarım oluyor. Azerbaycan devletine bu anlamda şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.