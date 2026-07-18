Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, program kapsamında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek Kahramanmaraş’ın öncelikli gündem maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen görüşmede Başkan Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Kahramanmaraş’ın huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemi ele alındı. Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde güvenlik teşkilatının üstlendiği kritik sorumluluklara dikkat çekerek, Emniyet Teşkilatı’nın sahadaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

AFAD’da Deprem Sonrası Süreç Masaya Yatırıldı

Ankara temasları kapsamında gerçekleştirilen bir diğer ziyaret ise AFAD Başkanlığına oldu. Başkan Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile bir araya gelerek 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yürütülen afet yönetimi, iyileştirme, yeniden inşa ve ihya çalışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda özellikle devam eden kalıcı konut projeleri, altyapı yatırımları, sosyal destek uygulamaları ve afetlere karşı dirençli şehir hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.