Programa, Valimiz Mükerrem Ünlüer, eşi Dr. Selma Ünlüer Hanımefendi ve şehit ailelerimizin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve eşi Leyla Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Şehit ailelerimiz ve kıymetli yavruları ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Ünlüer, burada yaptığı konuşmada: “Şehitlerimizin aileleri ve değerli çocukları bizlere 85 milyonun emanetidir. Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bizlere verdiği yetki ile sizlerin her türlü sorunlarını ve ihtiyaçlarını büyük bir zevk ve gayretle yapmaya devam edeceğiz. Kapımız ve gönlümüz şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar açık. Şehitlerimiz, bu vatan için canlarını feda ettiler. Bunun ne denli büyük bir fedakârlık olduğunu biliyoruz. Bunun karşılığı hiçbir şekilde ödenmez. Buradan kıymetli yavrularımıza sesleniyorum, lütfen çok çalışın, kendinizi geliştirin çünkü bu vatanının geleceği siz kıymetli çocuklarımıza emanet. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, değerli ailelerine sabırlar diliyorum.” diye konuştu.

Şehitlerimizin kıymetli emaneti yavrularının, yerli ve milli aracımız olan TOGG Makam Aracı ile gezmelerini sağlayan Vali Ünlüer, ayrıca şehit ailelerimizi, Hz. Mevlana´nın vuslatının 750. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şeb-i Arus programına da götürdü.

Şehitlerimizin aileleri ve çocukları ise bu güzel organizasyon için Valimiz Mükerrem Ünlüer’e, eşi Dr. Selma Ünlüer Hanımefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, Şehit Aileleri Derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.