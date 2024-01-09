Mülki İdare Amirleri, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü değil şefkatini de temsil etmekte; devletimiz ile milletimiz arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmektedir.

Köklü devlet geleneğimiz, sadece fermanlar ve kanunlarla değil yetiştirdiği devlet adamlarıyla binlerce yıldan bize kadar gelmiş bir hazinedir. Bugün bizlere düşen görev elde ettiğimiz tüm kazanımları, devlet tecrübemizi, yeni kuşaklara en iyi ve doğru şekilde aktarmaktır.

Mülki İdare Amirlerimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve milletimizin aydınlık yarınlara taşınmasında, güçlü Türkiye hedeflerine ulaşmasında en önemli vazifeleri üstlenmeye ve görevlerini hakkıyla yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyor, tüm idarecilerimize bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm meslektaşların 10 Ocak İdareciler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm idarecilerimize Allah’tan rahmet diliyor, bütün mesai arkadaşlarıma aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir meslek hayatı temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.