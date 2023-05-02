Van'da 2011 yılında yaşanan depremde evi yıkılan işçi, şimdi Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan köy tipi kalıcı afet konutlarının inşasında görev alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşimlerden Türkoğlu'nun Özbek Mahallesi'nde "Devlet ve millet el ele" dayanışmasıyla yapılan ve kırsal dönüşümün örneği olarak tasarlanan köy tipi kalıcı afet konutlarının inşası devam ediyor.

Afet konutlarının yapımında 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan ya da hasar gören işçiler de görev alıyor.

Yaklaşık 15 gün önce Van'ın Erciş ilçesinden Özbek Mahallesi'ne gelen ustalar, kendileri gibi evlerini kaybeden Kahramanmaraşlı depremzedelerin en kısa zamanda sıcak yuvalarına kavuşması için ter döküyor.

İşçilerden Mehmet Çelik, Van depreminde kardeşi ve kendisine ait birer evin yıkıldığını söyledi.







