Van'da üniversite eğitimi alan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

Bunun akabinde de Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi.

Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

TEK BİR İZ BİLE YOK

Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7'nci günde de arama çalışmalarını sürdürdü. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.