Rize’nin İyidere ilçesinde görevi esnasında aracı bozulan vatandaşa yardım ederken geçirdiği trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Özsoy için Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Kılıçkaya Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Şehidin al bayrağa sarılı naaşı ilk önce babaevine götürülerek, helallik alındı. Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy’un naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı mahalle meydanına getirildi.

Eşi gözyaşı döktü

Burada şehidin eşi Hatice Özsoy, eşinin bulunduğu tabut sarılarak "Seni çok seviyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Toprağa verildi

Şehidin annesi Fatma Özsoy da, tabuta sarılarak ağladı. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.