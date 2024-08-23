Vatandaşların büyük bir kısmı, Kahramanmaraşlı ünlüler arasında müzik dünyasında tanınan Ali Tufan Kıraç ve Survivor'da adını duyuran Turabi Çamkıran'ı ilk sıralarda gösterdi. Bunun yanı sıra, Kahramanmaraş’ın edebiyat alanındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek’in ismi de sıkça vurgulandı.

Bu sonuçlar, Kahramanmaraş’ın sadece kültürel çeşitliliğini değil, aynı zamanda sanat, edebiyat ve spor dünyasında da etkili bir şehir olduğunu ortaya koyuyor. Şehrin tanınmış isimleri, Kahramanmaraş’ın ulusal düzeydeki itibarını artıran ve farklı alanlarda başarıyı yakalayan örnekler olarak öne çıkıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu