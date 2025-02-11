Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar başladı. Ancak, yaşanan "Asrın Felaketi" olarak anılan büyük depremlerin etkisi dolayısıyla önceki yıllardaki görkemli kutlamaların yerini bu yıl biraz daha sakin geçtiğini ifade etti.

Kurtuluş haftasında hala depremin izlerini taşıyan şehirde, vatandaşlar buruk bir bayram yaşadıklarını dile getirdi. Aksu Haber olarak vatandaşlara geçmiş yıllardaki kurtuluş etkinlikleri ile bu yılki kutlamalar arasındaki farkları sorduk. Vatandaşlar, eskiden coşkuyla kutlanan bu anlamlı haftanın bu yıl daha sessiz ama Büyükşehir belediyesinin üstün çabaları ile kahramanlık ruhunu yansıtan etkinliklerle geçtiğine dikkat çekti.

Şehir meydanlarında düzenlenen törenler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, önceki yıllardaki coşkunun yerini hüzün ve anma duygusunun aldığı gözlemlendi. Kahramanmaraşlılar, hem kurtuluşun gururunu hem de yaşanan felaketin acısını aynı anda hissettiklerini ifade etti.