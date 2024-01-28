Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından, Olof Palme Vakfının katkılarıyla hazırlanan “Hizmet sektöründe çalışan yoksulluğu ve güvencesiz çalışanlar araştırma raporu” yayımlandı.

Rapora göre; hizmet sektöründe çalışanların çoğu eğitim aldığı alanlarda çalışamayanlardan oluşuyor, yüzde 71’i fazla mesai ücreti alamıyor, güvencesizlik hak aramalarını engelliyor,

Bizde Aksu haber olarak bu güzel hafta sonunda sizler için Vatandaşlarımıza işinizden memnunmusunuz sorusunu sorduk.