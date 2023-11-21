Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

Kabine toplantısı dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, tek zam sinyali verdi

Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.

Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Işıkhan, daha sonra ihtiyaç duyulması halinde ek zam çalışmasının da yapılabileceği yönünde açık kapı bıraktı.

"İhtiyaç duyulursa bir araya gelinebilir"

Işıkhan, "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir." ifadelerini kullandı.

Vedat Işıkhan son olarak, asgari ücret toplantılarının aralık ayı içerisinde başlayacağına söyledi.

Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz: Tüm parametreler iyi gidiyor

Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullandı.

5 puanlık prim indiriminden 7 milyon kişi yararlandı

Öte yandan Işıkhan, işverene kullandırılan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar 7 milyon 579 bin kişinin yararlandığını belirtti.

Işıkhan paylaştığı mesajında şu bilgiyi verdi:

"Türkiye Yüzyılında Emek Sizden Destek Bizden! Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayımız 7 milyon 579 bin kişiye ulaştı. Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşlarımız 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir. Çalışanın ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz."