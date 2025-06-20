9 Haziran’da darp edilerek ağır yaralanan Muzaffer Ancın, Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde günlerce süren yaşam mücadelesi, doktorların beyin ölümünü tespit etmesiyle son buldu. Acı haberin ardından ailesi, insanlık adına büyük bir adım atarak organlarını bağışlama kararı aldı.

“Bir Kararla Beş Hayat Kurtuldu”

Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Cennet Doğanay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tetkikler sonucunda beyin ölümü gerçekleştiği tespit edilen 33 yaşındaki değerli hastamız Muzaffer Ancın'ın ailesi, insanlık adına çok anlamlı bir karara imza atarak organ bağışında bulundu. Aileye, gösterdikleri bu onurlu davranış için minnettarız. Bu bağış sayesinde; kalp ve akciğer uygun alıcılara nakledilmek üzere gönderildi. Karaciğer, acil kodla bir hastaya ulaştırılırken, sağ ve sol böbrek de tam uyum sağlayan iki hastaya nakledildi.”

Dr. Doğanay, organ bağışının hayat kurtaran bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Tek bir kişinin aldığı bağış kararı, bu olayda olduğu gibi beş farklı insana yaşama umudu oldu. Vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Evladımız Başkalarına Can Oldu”

Organların nakli sırasında ameliyathane çıkışında duygusal anlar yaşandı. Muzaffer Ancın’ın babası Mustafa Ancın, acı ve gururu bir arada yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim tek tesellimiz, evladımızın organlarının başkalarına hayat verecek olması. Onlar yaşadıkça, insanlık için iyilik yaptıkça oğlumuz da onların hayatına ortak olacak. Bu, onun ahiretine vesile olacak. Büyük bir acı yaşıyoruz ama bir yandan da buruk bir sevincimiz var. İnşallah oğlum, gittiği canlarda yaşasın.”