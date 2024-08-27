2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk zil sesi 9 Eylül'de çalacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenci ve veliler okul alışverişi telaşına kapıldı.

Kırtasiye ürünlerinden okul çantalarına, suluklardan kalemlere kadar geniş bir alışveriş listesi için en uygun fiyatları bulmak isteyenler, şehirdeki kırtasiyecileri dolaşıyor.

Aksu Haber olarak, bir okul alışverişinin "bugünkü" maliyetini araştırdık ve sizler için derledik. Veliler, çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yoğun bir şekilde alışveriş yapıyor.