Dijital Ayak İzleri İzlenerek Vergi Kaçakları Ortaya Çıkarıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2021-2024 yıllarını kapsayan analizlerde:

2021-2022 döneminde 13.494 mükellefin 18 milyar TL’lik ,

2023-2024 döneminde 3.610 mükellefin 26,5 milyar TL’lik gelirini beyan etmediğini ortaya koydu.

Toplamda 17.104 mükellefe ait 44,5 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi.

Bir Kişinin Vergisiz Geliri 135 Milyon TL!

Yapılan denetimlerde dikkat çeken bir örnek ise şöyle:

Bir kişi, 2021 yılında e-ticaret platformları üzerinden 895 bin işlem yaptı.

Bu kişi 135 milyon TL hasılat elde etti.

Ancak sadece 13 milyon TL beyan etti , yani 122 milyon TL’lik fark ortaya çıktı.

Üstelik hiç vergi ödemedi!

İzaha Davetle 2 Milyar TL Beyan Geldi

Gelirlerini gizleyen mükellefler tek tek izaha davet ediliyor.

İlk aşamada:

3.147 kişi , çağrıya uyarak 2 milyar TL gelir beyan etti.

Ayrıca mükellef olmayan 190 kişi için de 276 beyanname alındı, 83 milyon TL matrah bildirildi.

Bu sürece gönüllü katılanlara cezai işlem uygulanmıyor. Aksi halde vergi incelemesi ve yaptırımlar devreye giriyor.

Bakan Şimşek: Vergi Kaybına Göz Yummayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü beyana davet ediyoruz. Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz."

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından da Gelir İdaresi Başkanlığı’nı tebrik etti ve tüm mükellefleri uyardı.

Yeni Dönem: e-Ticaret Gelirlerine Stopaj Zorunluluğu Geldi

2025 yılı başında yürürlüğe giren yeni uygulama kapsamında, e-ticaret gelirlerinden %1 stopaj kesintisi zorunlu hale geldi. Bu adım, kayıt dışılıkla mücadelede güçlü bir araç olarak değerlendiriliyor.