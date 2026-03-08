Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 72. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında veteriner hekimler ve meslek temsilcileri bir araya geldi. Programda Ramazan ayının manevi atmosferi birlikte paylaşıldı.

Düzenlenen iftar programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Dr. İrfan Karatutlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Eroğlu ile Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hasan Durna ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Programda meslek temsilcileriyle aynı sofrayı paylaşmanın memnuniyeti dile getirilirken, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından üstlendiği önemli rol vurgulandı.

Katılımcılar, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği programda meslek dayanışmasının önemine dikkat çekti.