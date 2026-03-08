Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Geleneksel Aile İftarı” programında vatandaşlar ve protokol üyeleri aynı sofrada bir araya geldi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin’in yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcıları, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve teşkilat üyeleri katıldı.

İftar programında Ramazan ayının bereketi, birlik ve kardeşlik ruhu vatandaşlarla birlikte paylaşıldı. Katılımcılar, iftar vesilesiyle toplumsal dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekti.

AK Parti yetkilileri, organizasyonda emeği geçen TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği ve gönüllülere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumdaki birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.