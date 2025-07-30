Sarı-kırmızılı taraftarlar, havalimanında coşkulu bir karşılama töreni düzenledi.

Tarihi Yayın: 2 Milyondan Fazla Kişi Takip Etti

Osimhen’i taşıyan özel uçuşun canlı yayını, Galatasaray’ın resmi YouTube kanalından yayınlandı. Yayın 2 milyon izlenme barajını aştı ve büyük ilgi gördü.

Bonservisi Rekor Seviyede

Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı forvet için İtalyan ekibi Napoli’ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bu bedelin 40 milyon eurosu peşin, kalan 35 milyon eurosu ise 2026 yılı sonuna kadar taksitli olarak verilecek.

Yıllık Maaşı Dudak Uçuklattı

Osimhen’in Galatasaray’dan yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor. Bu rakam, kulüp tarihinde ödenen en yüksek maaşlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Sağlık Kontrolleri ve İmza Töreni

25 yaşındaki golcünün sağlık kontrolleri Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İmza töreni ise Cumartesi günü Galatasaray ile Lazio arasında RAMS Park’ta oynanacak hazırlık maçı öncesi yapılacak.

Geçtiğimiz Sezon Galatasaray’da Harikalar Yarattı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistle takımına büyük katkı sağladı.