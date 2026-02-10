Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdur şahsın M.S. olduğunu belirledi.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.'nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu, şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.