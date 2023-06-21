Yaz ayları geldi...

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması vatandaşları yeni rota arayışına soktu.

Bu kapsamda vatandaşlar yurt içi ve yurtdışında yeni yerler keşfetmek için hazırlanıyor.

Bir diğer arayış da vizesiz seyahat edilecek ülkeler oldu.

Şehirdeki tarihi kiliseleri, sarayları ve müzeleri keşfederken aynı zamanda yerel lezzetleri tatmak için Gürcistan Türkiye'den vizesiz ziyaret edilen ilk ülkeler arasında.

Vizesiz ülkeler ve yapılacaklar

Kurban Bayramı tatili için Tiflis'te Özgürlük Meydanı, Sameba Katedrali ve Barış Köprüsü ziyaret edilebilir öte yandan hinkali ve haçapuri tadılabilir.

Kosova'nın başkenti Priştine, Türkiye'den vizesiz gidilebilen destinasyonlardan bir diğeri.

Avrupa'nın en yeni başkentlerinden biri olan Priştine, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken bir destinasyon.

Kentte mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kosova Ulusal Müzesi, Skanderberg Heykeli ve Fatih Camii geliyor.

Kuzey Makedonya da Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Türk kültürü ile bütünleşmiş tarihi ve mimari dokusuyla ilgi çeken bir rota.

Kurban Bayramı tatilini farklı bir coğrafyada geçirmek isteyenler için Azerbaycan'ın başkenti Bakü farklı bir seçenek.

Bakü, tarihi ve modern mimari yapıları, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla da ziyaretçilerine kapılalarını açıyor.

Bakü'de İçerişehir, Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve Şirvanşahlar Sarayı ziyaret edilebilir.