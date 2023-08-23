Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in uçak kazasında öldüğünü doğruladı.
Kaza mahallinde on ceset bulundu
Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin Rus Acil Servis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Tver bölgesindeki kaza mahallinde on ceset bulundu.
Uçakta Prigozhin Evgeniy, Utkin Dmitriy, Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Matuseev Nikolay ve pilot Aleksey Levşin, ikinci pilot Rüstem karimov, kabin görevlisi Kristina raspopova bulunuyordu.