1. İlk tasarruf her zaman gaz pedalından başlar

Otomobili fazla zorlamadan hızlandırmak ve mevcut hızı korumak her zaman için yakıt konusunda ciddi bir tasarruf sağlar. Şu konuyada bir açıklık getirelim, vitese boşa aldığınızda araç moturuna yakıtlamaya devam eder, ancak araba viteste ve gaza basmıyorsanız hiç yakıt yakmaz.

2. Rölantide aracı ısıtmayın

Aracı durduğu yerde ısıtmak daha zor olduğu gibi aynı zamanda çok maliyetledir. Aracınızı en hızlı ve en az maliyetli şekilde ısıtmak için düşük devirde seyredin. Göreceksiniz fanlardan 2-3 dakika içinde sıcak hava gelmeye başlayacak.

3. Gaz keserek yavaşlayın

Aracınızın frenlerini her kullandığımızda, araca ileri gitmesi için verdiğiniz enerjiyi keserek boşa gitmesine sebep oluyoruz. Önünüzde ilerleyen trafiği iyi gözlemleyerek, genellikle ne zaman yavaşlamak gerektiği çok önceden anlayabilirsiniz. Böylece fren kullanmadan önceden gaz keserek, araca gönderdiğiniz enerjiyi sonuna dek kullandıktan sonra yavaşlayarak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

4. Doğru vites çok önemli

Vitesi her zaman arabayı çok zorlamadan atmak gerekir. Aracınızı biraz tanıyıp her zaman en verimli olduğu devir aralığında tutmalısınız. Yüksek devirlere çıkmak 2 katına kadar yakıt harcamanıza sebep our.

5. Gereksiz ağırlıklardan kurtulun

Aracınızda sürekli bulundurduğunuz eşyalarınızı başka yerlere taşıyın. Ağırlığı azaldıkça aracınızın ihtiyacı olan yakıt düşecektir. İlk başta önemsiz gibi gözükebilir ancak orta büyüklükte bir araca eklenen her 25 kilogram, yakışı da yüzde 1 oranında arttırmaktadır.

6. Lastik hava basıncını kontrol edin

Yanlış bilinen gerçeklerden bir diğeri özellike donma olduğu zamanlarda lastik havasını azaltmaktır. Bunu sakın yapmayın! Aracınızın lastik basıncı her zaman fabirka verilerinde olsun. Düşük basınç olduğunda aracın yol tutuşu çok fazla azalacağı gibi yakıt tüketiminde bir artış söz konusu olacaktır.

7. Yüksek hızlarda giderken camları kapatın

Açık camlar ortalama 100 km/saat hızla giderken yüzde 4 daha fazla yakıt sarfiyatına yol açar. Bunun için en optimize çözüm klimanızı açıp havayı iç sirkilasyondan vermenizdir.

8. Aracı boşta uzun süre çalıştırmayın

60 saniyeden daha uzun süre durmanız gerektiğinde, motorunuzu durdurun. Ortalama 2 litre motor kapasitesine sahip bir araç boşta çalıştığı 10 dakikada bir kahve kupasından daha fazla yakıt tüketebilmektedir.

9. Periyodik bakımlarını zamanında yaptırın

Hava filtresi, motor yağı, bujiler düşündüğünüzden çok daha fazla etki ediyor yakıt kullanımına. Bunları hiçbir zaman aksatmadan zamanında bakımlarını yaptırın. Hatta çok tozlu, çamurlu arazilerde yol alıyorsanız hava filtresini daha sık kontrol etmenizde fayda var.

10. Anlık yakıt tüketim ekranını açık tutun

Bu aslında tamamen sürekli sizi uyaran bir alarm gibidir. Tüm bu yazılanları unutup gaza basmaya başladığınızda, anlık yakıt ekranında çift haneli sayıları görünce hemen dikkat etmeye başlamalısınız.