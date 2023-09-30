Bu tarihten yaklaşık 5 yıl önce Elbistan’da yaşadıkları tespit edilen yaban keçilerinin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyordu.

‘Dağların süsü’ olarak adlandırılan yaban keçisi popülasyonunun artması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Elbistan Şefliği adeta seferberlik ilan etti.

Teknolojinin yanı sıra karadan da sürdürülen koruma faaliyetleri yaban keçisi sürülerindeki bireylerin her adımı izlendi.

Erkek, dişi ve yavrulardan oluşan kalabalık sürünün dağların zirvesinde özgürce dolaşmaları saniye saniye görüntülendi.

Dev boynuzları ile sürüye liderlik eden tekelerin heybeti göz doldururken, yeni yavruların da oldukça sağlıklı olmaları da ekipler için ayrı bir sevinç kaynağı haline geldi.

