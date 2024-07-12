Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak yağışlı hava konusunda uyarılarda bulundu.

Cumartesi günü için Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz bölgesinin genelinde yağışlar bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü, Mersin-Kahramanmaraş boyunca yağmur geçişleri bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcak olmaya başlıyor. Cumartesi Şanlıurfa 44 dereceye çıkacak. Sıcak çarpması riski en üst seviyede uyarısı yapıldı.