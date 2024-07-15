Afşin ilçesinde saman dökme tartışması kanlı bitti Afşin ilçesinde saman dökme tartışması kanlı bitti

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, neye uğradığını anlamayan Çağrıcı yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, saldırgan gençler olay yerine gelen ekipler tarafından yakalandı. Darp edilen ve o mahalleye akraba ziyaretine geldiğini belirten Muhammet Çağrıcı, aldığı darp raporuyla birlikte saldırganlardan şikayetçi oldu ve yaşananları Aksu Habere anlattı.
Çağrıcı ve ailesi yaşananlara tepki göstererek suçluların cezalandırılmasını istedi. 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)