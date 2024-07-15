Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, neye uğradığını anlamayan Çağrıcı yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, saldırgan gençler olay yerine gelen ekipler tarafından yakalandı. Darp edilen ve o mahalleye akraba ziyaretine geldiğini belirten Muhammet Çağrıcı, aldığı darp raporuyla birlikte saldırganlardan şikayetçi oldu ve yaşananları Aksu Habere anlattı.

Çağrıcı ve ailesi yaşananlara tepki göstererek suçluların cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)