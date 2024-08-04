Kahramanmaraş’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi’nde sürücü kontrolünü kaybettiği otomobil ile refüje çarparak devrildi.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.