Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Meşelli Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan yaşlı çiftten uzun süre haber alamayan yakınları durumu fark ederek endişelendi. Eve gelen yakınları kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cansız Bedenler Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ve polis ekipleri, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ve savcılığın incelemelerinin ardından karı kocanın cesetleri, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülüyor.