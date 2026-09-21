Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele birimleri, vatandaşların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 14-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen titiz denetimlerde toplam 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi tek tek incelendi.

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde suç içerdiği belirlenen internet siteleri şu şekilde sınıflandırıldı:

Yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 350 internet sitesi, Yakınlarının Haber Alamadığı Yaşlı Çift Evlerinde Ölü Bulundu İçeriği Görüntüle

"Oltalama" (phishing) yöntemiyle vatandaşları dolandırmaya çalışan 4 internet sitesi,

Müstehcen paylaşımlar barındırdığı saptanan 66 internet sitesi.

Tespit edilen toplam 420 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilerek hızlı bir şekilde erişime engellendi.

Etimesgut'taki Dolandırıcılık Olayları Aydınlatıldı

Sanal devriye faaliyetlerinin yanı sıra bu yıl içinde meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Etimesgut ilçesinde yaşanan 2 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayı jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu çözüme kavuşturuldu.

Olayları gerçekleştirdiği belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için siber alandaki denetim ve operasyonların aralıksız süreceği vurgulandı.