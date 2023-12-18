Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yalova Valisi Kaya: Şu an için olumsuz bir ihbar alınmadı

Yalova Valisi Hülya Kaya, Çınarcık ilçesinde meydana gelen depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini söyleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.

Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul Valisi Gül: Saha tarama çalışmaları devam etmektedir

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gül açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Sağlık Bakanı Koca: Depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yalova Çınarcık’ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."