Yaklaşmakta Olan 2024 Yerel Seçimler Öncesi Demokrasinin En Güçlü Temsilcileri Muhtar Adayları Da Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Yamaçtepe Mahallesi Muhtar Adayı Muhammet Anıl Can “Mahalleye Can Gelecek” Sloganıyla Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Aday Can, Mahallede Çalınmadık Kapı, Sıkılmadık El Bırakmayarak Vatandaşların Talep Ve Sorunlarını Dinleyip Çözüm Önerileri Sunuyor.

Asrın Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Rahmet Dileyerek Konuşmasına Başlayan Yamaçtepe Mahallesi Muhtar Adayı Muhammet Anıl Can, Hep Birlikte El Ele Yaraları Saracaklarını Dile Getirdi.