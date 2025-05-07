Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Eski Hükümet Caddesi'nden alevler yükseldi.
Bölgede bulunan 2 katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangının sebebi bilinmezken alevler, bitişikteki 2 katlı 2 eve daha sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 İTFAİYECİ YARALANDI
Alevleri söndürmek için çalışma başlatılırken, müdahale eden 2 itfaiye eri düşen ahşap malzemeler nedeniyle yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
3 ev kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.