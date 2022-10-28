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Öte yandan, yangın çıkan evin yan tarafından yaşayan bir kişi, inekleri ahırdan çıkarırken kafasına kiremit düşmesi sonucu yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makinaları yardımıyla alevlere müdahale ederek, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Turan Mahallesi 7008 Sokakta bulunan M.E.'ye ait 2 katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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