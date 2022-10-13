Bir daire mahsur kalan 10 kişinin yardımına, bir inşaata malzeme taşıyan vinç operatörü koştu.2 katlı binanın bodrum katı alevlere teslim oldu...

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir binada henüz bilinmeye bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler apartmandaki elektrik kablolarının patlamalarına neden oldu.

10 kişi mahsur kaldı

Öte yandan dumanlar 2 katlı binanın her yerini sardı. Bu sırada en üst kattaki dairede yaşayan yabancı uyruklu 10 kişi içeride mahsur kaldı.

Büyük korku yaşayan daire sakinleri yardım istemek için pencereye koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vinç operatörü yardım etti

Bu sırada yangını fark eden ve aynı sokakta bir inşaata malzeme taşıyan vinç operatörü mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Aile vinç yardımı ile tahliye edilirken bir kadının ise bavulunu kurtarmaya çalıştığı görüldü.