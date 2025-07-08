Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıklarının yol açabileceği olası yangın tehlikelerine karşı tedbirlerini artırdı.

Şehrin dört bir yanında park, bahçe ve yeşil alanlarda yangın riskine karşı önleyici temizlik ve bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda Arslanbey Parkı özel bir öneme sahip oldu.

Şehir merkezinin en yoğun kullanılan sosyal yaşam alanlarından biri olan Arslanbey Parkı’nda onlarca araç ve personelin katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü.

Özellikle çam ağaçlarından dökülen kuru iğnelerin yangın riski oluşturabileceği bilinciyle hareket eden ekipler, söz konusu döküntüleri titizlikle toplayarak hem parkın estetik görüntüsünü korudu hem de olası tehlikelerin önüne geçti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, özellikle sıcak yaz günlerinde doğada en küçük bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açabileceği vurgulanarak, vatandaşlardan da dikkatli olmaları ve çevreyi temiz tutmaları istendi.

Ayrıca, bu tür temizlik çalışmalarının şehir genelindeki diğer yeşil alanlarda da sürdürüleceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehir estetiğini korurken, diğer yandan da doğal alanların güvenliğini sağlama noktasında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.