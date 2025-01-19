ABD'nin California eyaletinde geçen hafta başlayan ve hala devam eden iki orman yangınında, 1980'li yıllardan bu yana çıkan bir yangından daha fazla yerleşim alanının küle döndüğü belirtildi.

California'da son 40 yılda çıkan diğer yangınlarla karşılaştırıldığında hepsinden daha fazla kentsel alanı küle çevirdiği anlaşılan halihazırdaki yangınlar, Pasifik Okyanusu'ndan gelen şiddetli ve sürekli rüzgarların etkisiyle daha da büyürken, daha fazla konut ve iş yeri alevler içinde kaldı.

Ölçümlere göre, Palisades ve Eaton yangınları, Los Angeles'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde yaklaşık 10,36 kilometrekarelik bir yerleşim alanını küle çevirdi.

Bu miktarın, 2018'de bölgedeki Woolsey Yangını'nın tahrip ettiği kentsel alanın 2 katından fazla olduğu kaydedildi.