Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde çok sayıda adrese yönelik olarak yürütüldü.

Yapılan çalışmalar kapsamında; 65 kişi çeşitli suçlardan arandığı için, 5 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle, 16 kişi ise ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık suçuna karıştığı için yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan operasyonlar esnasında 274,14 gram metamfetamin 129,48 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 60,96 gram bonzai hammaddesi, 6,59 gram eroin, 45.511 adet sentetik ecza, 50 adet sentetik hap (Ecstasy/Captagon), 9 kök Hint keneviri,2.700 paket içi doldurulmuş makaron, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri ise, trafikte güvenliği ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla 81 araca yüksek sesle müzik dinlemeden, 26 araca abartı egzoz kullanmaktan işlem yaptı. Ayrıca, 247 şahsa ise sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan işlem uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak süreceğini belirtti. Kamu düzenini bozan her türlü unsura karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.