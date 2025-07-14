Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde 7-14 Temmuz tarihleri arasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda; Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 76 şahıs, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan 7 şahıs, İkamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 12 şahıs olmak üzere toplam 95 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 48 şahıs tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında; 94,74 gr Metamfetamin 6,97 gr Esrar 32,26 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai) 901 adet Sentetik Ecza 28 adet Sentetik Hap (Ecstasy/Captagon) 3 adet ruhsatsız Tabanca, 9 adet Kurusıkı Tabanca ve 8 adet ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerince, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan; 117 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 58 araca abartı egzozdan, 449 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan, işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama da “ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir.” denildi