Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, binlerce vatandaşı "devre mülk tatili" vaadiyle dolandıran suç şebekesi çökertildi.

29 kişi arasında ünlü ismin de var

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirilen 29 kişi arasında ünlü ismin de olması dikkat çekti. Adliyeye getirilen zanlılar arasında Yaprak Dökümü, Kampüsistan ve Pis Yedili dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan sinema oyuncusu Yusuf Atala da vardı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "devre mülk tatili" adıyla binlerce insanın mağduriyetinin artması üzerine iki yıl önce dosya için tek savcı görevlendirilmişti.

"Ücretsiz tatil kazandınız" vaadi

Soruşturma kapsamında, Termal ilçesindeki bir termal otele kısa mesaj ve internetteki paylaşımlardan "Ücretsiz tatil kazandınız" vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı.

Eş zamanlı baskın yapılmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.