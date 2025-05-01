Kahramanmaraş basınının duayen ismi, usta gazeteci-yazar Mehmet Fiskeci, meslek hayatında yarım asrı geride bıraktı. 80 yaşına merdiven dayayan Fiskeci, 55 yıllık meslek yaşamında sayısız habere imza attı, mürekkep kokan sayfalardan dijital ekranlara uzanan bir yolculukla gazeteciliğe tutkuyla bağlı kaldı.

Haberciliği bir yaşam biçimi olarak benimseyen Mehmet Fiskeci, kalemiyle sadece olayları değil, insan hikayelerini ve duyguları da kâğıda taşıdı. Kır saçlarının altında biriktirdiği anılar ve kelimelere adadığı ömrü, onu mesleğin yaşayan hafızası haline getirdi.

Fiskeci, Aksu Haber’e özel olarak yaptığı açıklamalarda, mesleki serüvenini, anılarını ve hayata dair düşüncelerini paylaştı. Yıllar boyunca gazeteciliğin değişimine tanıklık eden usta kalem, "Gazetecilik benim için bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Her satır, her kelime bir anlam taşıyor ve ben hâlâ yazmaya, anlatmaya devam ediyorum" dedi.

Mesleğe adanmış bu ömür, yalnızca bir gazetecinin hikayesi değil; geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir köprü, kelimelerle dokunmuş bir tarih. Mehmet Fiskeci, basın dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.