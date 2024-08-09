“Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz. 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz”

Yüklenici firmalar için de iyileştirme yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Artık, işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu