Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinin ilk gününde çocukları tiyatro ile buluşturdu. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Bremen Mızıkacıları” adlı çocuk tiyatrosu, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde iki seans halinde sahnelenen gösteride salonu dolduran çocuklar, renkli kostümler, hareketli sahne performansları ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken oyunu ilgiyle takip etti. Yarıyıl tatilinin ilk gününde kültür merkezine adeta akın eden minikler, kahkaha dolu anlar yaşadı.

Köpek, kedi, horoz ve eşeğin çiftlikten kovulduktan sonra başlayan macera dolu yolculuklarını konu alan oyun; dostluk, dayanışma ve birlikte başarma gibi önemli değerleri çocuklara eğlenceli bir dille aktardı. Gösteri boyunca şarkılara eşlik eden çocuklar, keyifli bir tatil başlangıcı yaptı.

Etkinlik, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Çocuklarının yarıyıl tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmesinden memnun olduklarını dile getiren veliler, bu tür kültür sanat etkinliklerinin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.