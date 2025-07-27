Önce teyzesinin kocasını vurdu, sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Acı olay, Kahramanmaraş‘ın Ekinözü ilçesi Öztürk Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre A. A. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu eşinin yanına geldi.

Burada henüz bilinmeyen bir nedenle eşinin yiyeni C.Y. (24) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre C. Y. üzerindeki silahla teyzesinin kocası A. A. ya ateş etti. Aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan A.A., olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Aynı silahla olay sonrası C.Y. ise kısa süre sonra intihar etti. Jandarma ekipleri, her iki cenazeyi de otopsi için morga kaldırdı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında silahın kaynağı, tartışmanın ayrıntıları ve olay öncesi yaşananlar titizlikle inceleniyor.