6 Şubat’ta Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin De Etkisiyle Bu Yıl Deprem Sigortasına Talep Ve Yönelim Arttı.

Dask’ta Sigortalılık Oranı 2022’de Yüzde 43 İken 2023’te Bu Oran Yüzde 58 oldu.

Tüm Türkiye’de Dask’lı Konutların Yüzde 38’i Marmara, Yüzde 18’i Ege Bölgelerindeyken Yüzde 2 İle En Düşük Sigortalı Konut Oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yer Alıyor.

Beşen Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Yaşanan Depremin Tüm Ülkeye Deprem Sigortasını Ciddi Anlamda Aşıladığına Dikkat Çekti.