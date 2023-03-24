Berit Dağı eteğinde bulunan Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi, Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gördü.

Mahalledeki 330 ev deprem nedeniyle tamamen yıkıldı. Mahalle sakinleri ve jandarmanın da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 29 kişi enkazdan kurtarıldı.

Aileler için ilk etapta Şehit Elhas Esendere İlkokulunun bahçesine 50 çadır kuruldu. Daha sonra enerji nakil hatlarında sorun yaşanan mahalleye, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yeniden elektrik verildi.

Muhtarın da aralarında bulunduğu 152 kişinin hayatını kaybettiği Ericek Mahallesi'nde yıkılan evlerin enkazlarını kaldırma çalışmaları sürerken, bölgeye yardımlar da devam ediyor.

Konteynerlerin bulunduğu bölgedeki Şehit Elhas Esendere İlkokulunun bahçesine ramazan dolayısıyla Elazığ Palu Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince çadır mescit kuruldu.

Mahalledeki bazı noktalara da vatandaşların iftar ve sahur yapmaları için çadır yerleştirildi.

Muhtar vekili Lütfü Kaya, depremde muhtar kayınpederinin hayatını kaybettiğini, birinci aza olarak kendisinin vekillik yaptığını söyledi.

Ericek İlkokulu Müdür Yardımcısı Tayfur Özbeyler de bölgede en fazla yıkıma uğrayan yerin Ericek Mahallesi olduğunu söyledi.

