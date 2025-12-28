Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş–Adana Yolu üzerinde, otogar karşısında meydana geldi. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan yaralılar için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.