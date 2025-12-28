Kahramanmaraş’ta doğa yürüyüşüne çıkan bir grup doğa tutkunu, Ahır Dağı zirvesinde karşılaştıkları aç bir tilkiyi elleriyle besledi. Soğuk hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlandığı görülen tilki, verilen yiyecekleri çekinmeden aldı.

Doğa tutkunlarının o anları cep telefonlarıyla kaydettiği öğrenilirken, görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Vatandaşlar, yaban hayvanlarının özellikle kış aylarında zorlu şartlarla mücadele ettiğine dikkat çekerek, doğaya ve canlılara karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

Beslemenin ardından tilki, doğal yaşam alanına doğru uzaklaşırken, doğaseverler doğayı korumanın ve yaban hayatına zarar vermeden destek olmanın önemine vurgu yaptı.