Kahramanmaraş’ta bir metruk binanın çökmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak gerekli incelemeleri yaptı. Yapılan kontrollerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede benzer risk taşıyan yapılarla ilgili inceleme ve gerekli çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.