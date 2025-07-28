Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3’ü kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki üç aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün kadın olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.