Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazalar sonucu araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlk kaza, Elbistan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yaşandı. E.Y. (20) yönetimindeki 06 EF 077 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil adeta paramparça olurken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Bir diğer kaza ise Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazada da yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazalarla ilgili inceleme başlattı.