Cebu City’de bir gökdelenin ikinci katında faaliyet gösteren sözde çağrı merkezinin aslında uluslararası bir dolandırıcılık operasyonu olduğu ortaya çıktı. Operasyonun detayları, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık karşıtı içerikler üreten ve kimliği gizli tutulan YouTuber Mrwn tarafından ifşa edildi.

Sahte Çağrı Merkezi “Yatırım Fırsatları”yla İnsanları Kandırıyordu

Dolandırıcılar, özellikle maddi sıkıntı içindeki kişileri hedef alarak, onlara sahte yatırım planları sunuyordu. 14 sayfalık özel bir senaryo ile kurbanları ikna etmeye çalışan çağrı merkezi çalışanları, mağdurların tüm birikimlerini almayı hedefliyordu.

YouTuber Sisteme Sızdı, Her Şeyi Kayda Aldı

YouTube’da milyonlarca takipçiye ulaşan Mrwn, dolandırıcılık merkezinin bilgisayar sistemine ve güvenlik kameralarına uzaktan erişim sağladı. Ayrıca bir çalışana Telegram üzerinden ulaşarak kendisini patron gibi tanıttı. Bu sayede içeriden bilgi toplamaya başladı ve merkezdeki çalışanlara sahte talimatlar verdi.

Panik Başladı: Çalışanlar Binayı Terk Etti

Mrwn’in sistemde kontrol sağlaması, çalışanlar arasında panik yarattı. Kat sorumlusunun durumu fark etmesi üzerine gerçek patronla iletişime geçildi ve çalışanlara acilen binayı terk etmeleri emredildi.

Güvenlik Kameraları Her Şeyi Kaydetti

Bazı çalışanlar yüzlerini gizlemeye çalışsa da, Mrwn güvenlik kameraları aracılığıyla tüm hareketleri kayıt altına aldı. Tüm süreç, Mrwn’in YouTube kanalında paylaşılan videoda detaylı şekilde izleyicilere sunuldu.

Video 3 Milyondan Fazla Kez İzlendi

Mrwn’in yayınladığı video 3 milyondan fazla kez izlendi. Videonun altına yorum bırakan birçok Filipinli vatandaş, Mrwn’e teşekkür ederek destek mesajları paylaştı.